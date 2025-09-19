Un copil de 7 ani a murit electrocutat în Sectorul 2 al Capitalei

Secția 7 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată vineri despre producerea incidentului, la fața locului deplasându-se de urgență polițiștii din cadrul subunității.

În urma primelor verificări, s-a stabilit că minorul în vârstă de 7 ani s-ar fi electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio.

La adresa de pe strada din Sectorul 2 au mers și echipaje medicale, care au acționat pentru salvarea copilului, însă, în pofida eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Capitalei.

