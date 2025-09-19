x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Un copil de 7 ani a murit electrocutat în Sectorul 2 al Capitalei

Un copil de 7 ani a murit electrocutat în Sectorul 2 al Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   18:30
Un copil de 7 ani a murit electrocutat în Sectorul 2 al Capitalei

Un minor de 7 ani și-a pierdut viața în urma unei electrocutări produse în timp ce se juca cu un aparat radio, pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Secția 7 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată vineri despre producerea incidentului, la fața locului deplasându-se de urgență polițiștii din cadrul subunității.

În urma primelor verificări, s-a stabilit că minorul în vârstă de 7 ani s-ar fi electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio.

La adresa de pe strada din Sectorul 2 au mers și echipaje medicale, care au acționat pentru salvarea copilului, însă, în pofida eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Capitalei.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copil deces electrocutat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri