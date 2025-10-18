Costel Gâlcă, îngrijorat de explozia din cartierul Rahova. Tatăl fotbalistului este administrator al unei scări din imobilul unde s-a produs deflagrația

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   17:20
Printre persoanele care și-au făcut griji că familia lui a pățit ceva se numără și Constantin Gâlcă, fost fotbalist și în prezent antrenor al echipei Rapid București. Sportivul a copilărit acolo și și-a sunat imediat după tragedie familia.

Tatăl lui Constantin Gâlcă locuiește într-o scară de bloc din blocul afectat de explozia din Rahova. Bărbatul este administratorul unei scări de bloc, iar sportivul și-a sunat imediat familia, după ce a aflat de dezastru, scrie spynews.ro.

Potrivit primelor informații se pare că o acumulare de gaze ar fi provocat explozia. În ziua de 16 octombrie 2025, alimentarea cu gaze a fost oprită de o echipă de la firma care furniza gazele. Ar fi fost un sigiliu care mai apoi ar fi fost descoperit rupt.

În urma exploziei, a fost deschisă o anchetă in rem pentru distrugere din culpă. Administratorul scării de bloc în care a avut loc tragedia a fost deja audiat și mai mulți martori urmează să fie audiați în următoarele ore.

