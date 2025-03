Crin Antonescu și-a dat demisia din PNL, după 35 de ani

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a transmis Crin Antonescu pe rețelele de socializare.

El spune că pleacă cu „sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”.

Duminică, candidatul Alianței Electorale România Înainte, Crin Antonescu, își depune candidatura la alegerile prezidențiale din acest an.

(sursa: Mediafax)