Ghid de supraviețuire: Cum recunoști o scurgere de gaze și ce trebuie să faci ca să eviți o tragedie

Zeci de familii au fost evacuate, iar mai multe vieți s-au pierdut într-o clipă. În urma incidentului, autoritățile și specialiștii în siguranță energetică trag un semnal de alarmă: oricine poate preveni o tragedie, dacă știe cum să recunoască semnele unei scurgeri de gaze și cum să reacționeze corect.

Cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze

Specialiștii avertizează că majoritatea scurgerilor au cauze banale, dar perfect prevenibile. Printre cele mai comune se numără:

montarea incorectă a aragazului, centralei sau boilerului;

folosirea neautorizată a instalațiilor improvizate;

lipsa verificărilor tehnice periodice;

deteriorarea țevilor, furtunurilor sau garniturilor;

întreținerea defectuoasă a aparatelor conectate la rețea. Citește pe Antena3.ro Raed Arafat: „Avem informații că a fost închis gazul. Dacă era închis, înseamnă că cineva l-a deschis”

Verificările tehnice ale instalației de gaz sunt obligatorii la fiecare doi ani, conform legislației, și trebuie realizate exclusiv de firme autorizate ANRE.

Cum recunoști o posibilă scurgere de gaze

Există semne clare care pot indica o pierdere de gaz în locuință. Observate la timp, pot face diferența dintre viață și moarte:

Mirosul puternic și specific – gazul natural este tratat cu o substanță odorantă care îi oferă mirosul înțepător, ușor de recunoscut.

Flacăra aragazului devine galbenă sau portocalie , în loc de albastră – semn al unui amestec incorect de oxigen.

Zgomote de șuierat în apropierea țevilor, racordurilor sau centralelor.

Simptome fizice – amețeli, greață, dureri de cap, senzație de sufocare sau slăbiciune, cauzate de inhalarea de gaz.

Dacă observi unul sau mai multe dintre aceste semne, acționează imediat.

Ce trebuie să faci dacă suspectezi o scurgere de gaze

Reacția calmă, dar rapidă, este vitală.

Iată pașii corecți:

1. Deschide toate ușile și ferestrele pentru aerisire.

2. Închide sursa principală de gaz, doar dacă o poți accesa în siguranță.

3 Nu folosi întrerupătoare, brichete, telefoane mobile sau aparate electrice. O simplă scânteie poate declanșa o explozie.

4. Nu fuma și nu aprinde lumânări.

5. Evacuează imediat locuința și anunță autoritățile la 112 sau operatorul local de gaze.

6. Dacă cineva prezintă simptome de intoxicație, părăsiți zona și mergeți într-un loc bine ventilat.

Primele semne că poate urma o explozie

Un miros persistent de gaz combinat cu zgomote de șuierat sau curenți de aer inexplicabili ar trebui să declanșeze imediat alarma.

Alte indicii ale unei posibile deflagrații iminente pot fi:

scântei sau flăcări neobișnuite în jurul aragazului ori centralei;

acumulare de abur sau umiditate în apropierea conductelor;

iritații ale ochilor, amorțeli sau tuse bruscă.

În astfel de cazuri, evacuarea este singura opțiune sigură. Nu încerca să identifici singur sursa și nu reporni curentul electric.

Cum previi o scurgere de gaze

Prevenția este întotdeauna mai sigură (și mai ieftină) decât intervenția de urgență. Respectă câteva reguli simple:

Verifică instalațiile de gaz o dată la doi ani, doar cu firme autorizate.

Nu efectua modificări improvizate sau reparații neautorizate.

Înlocuiește furtunurile și garniturile uzate imediat ce observi semne de deteriorare.

Montează un detector de gaz – un dispozitiv mic, dar esențial, care emite semnal sonor puternic în caz de scurgere.

Asigură o ventilare constantă a încăperilor unde există aparate pe gaz.

Un pericol des ignorat este intoxicația cu monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor, care se poate forma în urma unei arderi incomplete.

Pentru protecție, montează un senzor de monoxid de carbon, mai ales în băi și bucătării.

Lecția tragică a Rahovei

În urma exploziei din Rahova, autoritățile au descoperit că sigiliul robinetului de gaz fusese rupt, iar alimentarea fusese reluată ilegal.

Este o dovadă dureroasă că improvizațiile și neglijența pot ucide.

„Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a transmis președintele României.

Fiecare gospodărie trebuie să trateze gazul cu respect și precauție.

Un miros suspect, o flacără schimbată la aragaz sau un sunet de șuierat nu trebuie ignorate niciodată.

Un apel la 112 și câteva minute de atenție pot salva vieți.