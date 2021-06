Dan Barna: Discutăm de reorganizarea unei structuri din Ministerul Sănătăţii care să facă posibilă construcţia de spitale în România

Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

Vicepremierul Dan Barna, a declarat marţi, că Agenţia Naţională pentru Investiţii în Infrastructura de Sănătate "nu adaugă la birocraţie", deoarece va fi realizată prin reorganizarea unei structuri care există în momentul de faţă în Ministerul Sănătăţii.



"Această propunere care se regăseşte în programul de guvernare - pentru că am văzut diverse puncte de vedere, că nu se ştia, că nu s-a auzit - este un subiect agreat de reprezentanţi. Nu adaugă la birocraţie. Nu devine un sistem mai greoi sau mai complicat. Pur şi simplu discutăm de reorganizarea unei structuri care există în momentul de faţă în Ministerul Sănătăţii şi care s-a dovedit nefuncţională", a spus Barna, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.



El a mai precizat că agenţia îşi propune să facă posibile investiţiile în infrastructura de sănătate, deoarece, în actuala structură de funcţionare, Ministerul Sănătăţii nu are capacitatea necesară.



"Este o agenţie care îşi propune să facă posibile investiţiile în infrastructura de sănătate, respectiv este o agenţie care îşi propune să facă posibilă construcţia de spitale în România. Actuala structură de funcţionare, Ministerul Sănătăţii nu are capacitatea de project management, de a susţine şi de a realiza construcţia de spitale", a mai explicat Barna.