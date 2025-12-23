Decizie definitivă: Hidrocentrala Răstolița merge mai departe, ONG-urile de mediu pierd procesul

Conform deciziei instanței judecătorești, a fost eliminată blocarea proiectului, iar lucrările pot fi reluate imediat.

Proiectul Amenajării Hidroenergetice Răstolița, început în 1989 și preluat de Hidroelectrica în anii 2000, este finalizat în proporție de peste 90%. Cu o putere instalată de aproximativ 35 MW și o producție anuală estimată la 58-120 GWh, hidrocentrala ar contribui la echilibrarea rețelei energetice naționale, reducerea riscului de inundații și regularizarea debitelor.

Anul acest proiectul a fost deblocat de către foștii miniștrii Mircea Fechet (Mediu) și Sebastian Burduja (Energie), iar Executivul a adoptat un act normativ pentru scoaterea din fondul forestier a aproximativ 37-39 de hectare necesare cuvetei lacului de acumulare.

Ulterior, ONG-urile Declic și Bankwatch au contestat în instanță acordul de mediu și hotărârea de guvern, obținând temporar suspendări: în iunie (acordul de mediu), iulie (hotărârea de guvern) și septembrie (ordonanță președințială de oprire a lucrărilor). Aceste decizii au fost motivate de preocupări privind impactul asupra ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000 și Parcul Național Călimani, inclusiv habitatul lostriței (o specie rară) și defrișări. Investiția de la Răstolița a început în anul 1989 și este de mai mulți ani blocată la un stadiu de execuție de 95%, statul român investind deja peste 170 de milioane de euro pentru acest obiectiv. Amenajarea hidroenergetică Răstolița este un obiectiv de investiţii de interes naţional care valorifică potenţialul hidraulic al afluenților de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Lunca Bradului - Răstoliţa - Bistra, în scopuri complexe, investiția fiind declarată de utilitate publică încă din 1996. Hidrocentrala Răstolița este proiectată la o putere instalată de 35,2 MW și la o producție de energie curată de circa 117 GWh/an. De asemenea, finalizarea proiectului va duce la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a localităţilor situate pe culoarul Mureşului şi în zona periferică a Câmpiei Transilvaniei. În plus, se va asigura regularizarea debitelor de apă în perioadele secetoase și controlul viiturilor în perioadele cu precipitaţii semnificative, în condițiile în care acumularea Răstolița este proiectată să contribuie la reducerea cu 30% a viiturilor.