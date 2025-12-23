Decizie definitivă: Hidrocentrala Răstolița merge mai departe, ONG-urile de mediu pierd procesul

Conform deciziei instanței judecătorești, a fost eliminată blocarea proiectului, iar lucrările pot fi reluate imediat.
Proiectul Amenajării Hidroenergetice Răstolița, început în 1989 și preluat de Hidroelectrica în anii 2000, este finalizat în proporție de peste 90%. Cu o putere instalată de aproximativ 35 MW și o producție anuală estimată la 58-120 GWh, hidrocentrala ar contribui la echilibrarea rețelei energetice naționale, reducerea riscului de inundații și regularizarea debitelor.
Anul acest proiectul a fost deblocat de către foștii miniștrii Mircea Fechet (Mediu) și Sebastian Burduja (Energie), iar Executivul a adoptat un act normativ pentru scoaterea din fondul forestier a aproximativ 37-39 de hectare necesare cuvetei lacului de acumulare.
Ulterior, ONG-urile Declic și Bankwatch au contestat în instanță acordul de mediu și hotărârea de guvern, obținând temporar suspendări: în iunie (acordul de mediu), iulie (hotărârea de guvern) și septembrie (ordonanță președințială de oprire a lucrărilor). Aceste decizii au fost motivate de preocupări privind impactul asupra ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000 și Parcul Național Călimani, inclusiv habitatul lostriței (o specie rară) și defrișări. Investiția de la Răstolița a început în anul 1989 și este de mai mulți ani blocată la un stadiu de execuție de 95%, statul român investind deja peste 170 de milioane de euro pentru acest obiectiv. Amenajarea hidroenergetică Răstolița este un obiectiv de investiţii de interes naţional care valorifică potenţialul hidraulic al afluenților de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Lunca Bradului - Răstoliţa - Bistra, în scopuri complexe, investiția fiind declarată de utilitate publică încă din 1996. Hidrocentrala Răstolița este proiectată la o putere instalată de 35,2 MW și la o producție de energie curată de circa 117 GWh/an. De asemenea, finalizarea proiectului va duce la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a localităţilor situate pe culoarul Mureşului şi în zona periferică a Câmpiei Transilvaniei. În plus, se va asigura regularizarea debitelor de apă în perioadele secetoase și controlul viiturilor în perioadele cu precipitaţii semnificative, în condițiile în care acumularea Răstolița este proiectată să contribuie la reducerea cu 30% a viiturilor.
“E oficial: lucrările la Hidrocentrala Răstolița pot continua, iar România revine pe drumul spre independența energetică, după un blocaj de aproape șase luni. Decizia definitivă de azi a Curții de Apel Cluj, care a admis recursurile formulate de Hidroelectrica și instituțiile statului, și a respins ordonanța președințială prin care două ONG-uri au oprit lucrările la AHE Răstolița, este o confirmare că interesul național a învins. Hotărârea arată că dezvoltarea strategică nu poate fi ținută captivă de blocaje fără justificare și că statul are dreptul, dar și obligația, să asigure securitatea energetică, locuri de muncă și investiții esențiale pentru comunitățile din Mureș. Când am preluat mandatul de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, am pus Răstolița în capul listei de priorități. Și am rămas consecvent: am vrut să nu existe nicio zi de întârziere la nivelul proiectele de interes național, care îi pun în siguranță pe români. Împreună cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, mi-am asumat să ducem la capăt proiectele care au fost abandonate și să facem asta cu respect și pentru lege, și pentru natură. Am ales calea corectă: dialog cu specialiștii, respectarea legislației naționale și europene, găsirea acelui echilibru necesar între protecția mediului și dezvoltarea durabilă. A fost nevoie de decizii ferme, inclusiv de adoptarea actelor normative care au pus investiția de la Răstolița pe traseul bun. Un proiect început în 1989, care avea lucrările finalizate în proporție de 89% și pentru care statul român investise peste 714 milioane lei. Am bifat fiecare etapă, am avut chiar un calendar la birou, iar cu două săptămâni înainte să plec din minister am aflat că două ONG-uri vor să pună frână unei munci de aproape doi ani.
În urma hotărârii de astăzi, Hidroelectrica poate emite ordinul de reînceperea a lucrărilor la AHE Răstolița”. Mircea Fechet, fost fostul ministru al Mediului, mesaj pe Facebook