Dezlegare la pește de Florii: Rețete delicioase și sfaturi pentru masa de sărbătoare

În tradiția ortodoxă, dezlegarea la pește are loc la sărbători importante, precum Floriile, și simbolizează bucuria și apropierea Paștelui. Este una dintre puținele zile din post în care sunt permise preparate mai consistente, iar pentru mulți credincioși este un moment de respiro alimentar.

Pe lângă semnificația religioasă, este și o ocazie perfectă pentru rețete simple, sănătoase și pline de savoare.

Cod la cuptor cu lămâie și usturoi

Este una dintre cele mai ușoare rețete, ideală dacă nu vrei să stai mult în bucătărie. Ai nevoie de fileuri de cod, 3-4 căței de usturoi, o lămâie, ulei de măsline, sare și piper.

Peștele se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se stropește cu ulei de măsline și suc de lămâie, apoi se adaugă usturoiul tocat fin, sare și piper. Pentru un plus de gust, poți adăuga câteva felii de lămâie deasupra.

Se coace la 180 de grade timp de 15-20 de minute, până când carnea devine fragedă și se desface ușor. Se servește cu legume sau o salată simplă.

Pește la cuptor cu usturoi și oregano

O rețetă aromată și foarte potrivită pentru masa de sărbătoare. Poți folosi macrou, doradă sau păstrăv întreg.

Peștele se curăță și se crestează ușor pe lateral. Se unge cu un amestec din ulei de măsline, usturoi pisat, oregano, sare și piper. În interior se pot pune felii de lămâie.

Se lasă 10-15 minute la marinat, apoi se coace aproximativ 25-30 de minute la 180 de grade.

Rezultatul este un pește suculent, cu o crustă ușor rumenită și foarte parfumat.

Paella rapidă cu fructe de mare

Pentru ceva mai special, dar tot simplu, poți încerca o paella rapidă. Ai nevoie de orez, creveți sau mix de fructe de mare, ceapă, usturoi, ardei, roșii și supă de legume sau pește.

Se călesc ceapa și usturoiul în ulei de măsline, apoi se adaugă ardeiul și roșiile. Se pune orezul și se amestecă bine, după care se toarnă supa fierbinte. După câteva minute se adaugă fructele de mare.

Se lasă la foc mic până când orezul absoarbe lichidul. Nu se amestecă foarte des, pentru a obține textura specifică. La final, se stropește cu puțin suc de lămâie.

Tortilla cu pește și cartofi

O variantă diferită, dar foarte gustoasă. Ai nevoie de cartofi, ouă, ceapă și file de pește.

Cartofii se taie felii subțiri și se prăjesc ușor împreună cu ceapa. Peștele se gătește separat, apoi se rupe în bucăți.

Ouăle se bat bine și se amestecă cu cartofii și peștele. Compoziția se toarnă într-o tigaie și se gătește la foc mic până se încheagă, apoi se întoarce pe cealaltă parte sau se finalizează la cuptor.

Sfaturi pentru masa de Florii

Alege pește proaspăt, cu miros discret și carne fermă. Evită gătirea excesivă, pentru că peștele devine uscat și își pierde din gust.

Pentru o masă echilibrată, combină preparatele cu garnituri ușoare, precum legume la cuptor sau salate. Uleiul de măsline, lămâia și ierburile aromatice sunt suficiente pentru a obține preparate gustoase fără efort.

Dezlegarea la pește este ocazia perfectă să gătești simplu, dar bun. Cu ingrediente de calitate și rețete rapide, masa de Florii poate fi exact cum trebuie: gustoasă, ușoară și de sărbătoare.

(sursa: Mediafax)