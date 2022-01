Directorul Pfizer: Un vaccin anual anti-COVID-19 ar fi de preferat dozelor booster frecvente

Într-un interviu acordat publicaţiei israeliene N12 News, Bourla a fost întrebat dacă preconizează administrarea unor doze booster la fiecare patru până la cinci luni în mod regulat.



''Nu ar fi un scenariu bun. Eu sper să avem un vaccin care să fie administrat o dată pe an'', a spus Bourla.



''O dată pe an - este mai uşor să convingi oamenii să-l facă. Oamenilor le va fi mai uşor să-şi amintească'', a mai spus el.



''Din punctul de vedere al sănătăţii publice, este situaţia ideală. Încercăm să creăm un vaccin care să vizeze Omicron, dar care să nu uite nici celelalte variante şi acesta ar putea fi soluţia'', a explicat Bourla.



In plus, Bourla a anunta că Pfizer ar putea fi pregătit să solicite autorizarea unui vaccin regândit împotriva Omicron şi să înceapă producţia de masă chiar din martie.