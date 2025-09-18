DNA face percheziții în București într-un caz de evaziune fiscală de 18 milioane de lei

Procurorii desfășoară cercetări într-un dosar penal vizând suspiciuni de evaziune fiscală în perioada 2022–2025, potrivit unui comunicat oficial.

În cauză sunt implicate mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, prejudiciul estimat adus statului fiind de aproximativ 18 milioane de lei.

În urma obținerii autorizațiilor legale de la instanță, sunt efectuate percheziții domiciliare în patru locații din București, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale societăților vizate.

(sursa: Mediafax)