DNA face percheziții în București într-un caz de evaziune fiscală de 18 milioane de lei

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   21:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție fac joi percheziții în București, la patru locații, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 18 milioane de lei.

Procurorii desfășoară cercetări într-un dosar penal vizând suspiciuni de evaziune fiscală în perioada 2022–2025, potrivit unui comunicat oficial.

În cauză sunt implicate mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, prejudiciul estimat adus statului fiind de aproximativ 18 milioane de lei.

În urma obținerii autorizațiilor legale de la instanță, sunt efectuate percheziții domiciliare în patru locații din București, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale societăților vizate.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: dna perchezitii evaziune
