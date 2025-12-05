Cu ce documente poți vota la alegerile de duminică. Ce faci dacă ai buletinul expirat

Alegătorii care merg la urne pduminică, la alegerile locale parțiale, pot vota doar dacă prezintă un act de identitate valabil în ziua scrutinului. Sunt recunoscute cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, precum și pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic. Elevii din școlile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar.

Autoritățile precizează că pașaportul simplu și pașaportul simplu electronic (turistic) nu pot fi folosite la vot.

Alegătorii care au actul de identitate expirat nu pot vota. Pentru a putea participa la scrutin, aceștia trebuie fie să își reînnoiască documentul în timp util, fie să solicite o carte de identitate provizorie, care este acceptată la vot atât timp cât este valabilă în ziua alegerilor.

Este valabilă cartea de identitate provizorie la vot?

Da. Cartea de identitate provizorie poate fi folosită pentru exercitarea dreptului de vot, cu condiția să fie în termen de valabilitate. În cazul în care alegătorul votează în localitatea de reședință, este necesară și dovada de reședință, document care însoțește actul de identitate.

Dovada reședinței se poate face prin mențiunea oficială înscrisă pe documentul care însoțește cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate sau cartea de identitate provizorie. Alegătorii pot vota doar în localitatea în care figurează cu domiciliul sau reședința declarată.

Alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarul general al municipiului București au loc simultan cu alegerile pentru primari în circumscripțiile: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (Constanța), Găești (Dâmbovița), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș) și Cârța (Sibiu).

Votul se exercită exclusiv în România, doar la secția de votare la care alegătorul este arondat, în funcție de domiciliu sau reședință. La alegerile locale nu se organizează secții de vot în străinătate.

(sursa: Mediafax)