Doi elevi de 13 ani din Timișoara s-au filmat făcând sex

„În cursul zilei de marți, 16.09.2025, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 30 Timișoara a informat Inspectoratul Școlar Județean Timiș cu privire la producerea unui incident grav, petrecut în incinta unității de învățământ, în cadrul căruia doi elevi ar fi întreținut relații sexuale într-unul dintre grupurile sanitare”, se arată în comunicatul ISJ, condus de Aura Danielescu.

Ca urmare, inspectoratul a dispus constituirea unei comisii speciale care să verifice circumstanțele evenimentului.

Potrivit ISJ, ancheta vizează mai multe aspecte:

”Având în vedere gravitatea situaţiei şi implicaţiile asupra siguranţei şi protecţiei elevilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind:

a) asigurarea siguranţei elevilor în timpul programului şcolar şi în incinta unităţii de învăţământ;

b) supravegherea elevilor în spaţiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.);

c) gestionarea incidentului produs şi respectarea obligaţiilor de sesizare a instituţiilor competente;

d) aplicarea măsurilor disciplinare, educaţionale şi de sprijin psihologic prevăzute de legislaţia în vigoare”, a transmis ISJ Timiş.

„În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, discută cu persoanele implicate și verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum și măsurile adoptate de conducerea școlii imediat după producerea incidentului”, a transmis Inspectoratul.