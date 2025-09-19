Doi fugari au fost găsiți de polițiștii bucureșteni în aceeași zi. Un bărbat se ascundea în pod

Potrivit anchetatorilor, în urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit că doi bărbați, urmăriți la nivel național, s-ar afla la adrese diferite din Capitală. Cei doi au fost găsiți și apoi au fost încarcerați într-un penitenciar. Unul dintre ei se ascundea în pod, după un tavan fals, și a fost ajutat de polițiști să coboare. Bărbații erau căutați deoarece aveau de ispășit pedepse cu închisoarea.

„Pe numele celor doi bărbați, figurează mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, astfel:

- Primul bărbat, în vârstă de 26 de ani, este condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, pe numele acestuia fiind emis, de către Tribunalul București, la data de 30 iulie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

- Pe numele celui de-al doilea bărbat, în vârstă de 73 de ani, Judecătoria Sectorului 1 a emis, la data de 2 septembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 6 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au mai anunțat că în cazul celor doi se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

(sursa: Mediafax)