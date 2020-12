Dominic Fritz: Am cerut sprijinul Guvernului pentru furnizorul de căldură din Timișoara

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune că a cerut sprijinul Guvernului, în urmă cu trei săptămâni, pentru compania care furnizează căldură și apă Colterm, deocamdată fără răspuns și a reluat discuțiile la București în contextul negocierilor pentru noul guvern, în acest weekend.

Trebuie să trecem iarna fără întreruperi de căldură și apă caldă. De aceea am cerut și sprijinul Guvernului, în urmă cu trei săptămâni, pentru Colterm, deocamdată fără răspuns. Am reluat discuțiile la București în contextul negocierilor pentru noul guvern, la care particip, în acest weekend, a scris primarul, pe Facebook. 50.000 de familii sunt conectate la Colterm și aproape toate instituțiile din oraș, inclusiv spitalele din prima linie COVID-19.

„Nu mi-am dorit să aduc în discuție ˝greaua moștenire˝. Realitatea este că, din prima zi de Primărie am plătit mai bine de 10% din încasări către Colterm pentru plata unor datorii uriașe, penalități, facturi la zi ori în avans pentru gaz și cărbune. Totul ca să nu se oprească căldură și apă caldă. Doar anul acesta Primăria Timișoara a plătit 82 milioane lei pentru Colterm. Dotările și echipamentele pentru spitalele timișorene ne-au costat 35 de milioane de lei în 2020. Cu 82 de milioane de lei am fi putut dubla volumul de achiziții de dotări și echipamente pentru spitale. Sau am fi putut construi o sală polivalentă cu 5000 de locuri. Sau 20 000 metri pătrați de locuințe pentru Timișoara. Puteam moderniza complet fie Josefin, fie Fabric, zona istorică. Dar nu vom putea folosi acești bani pentru comunitate nici în 2021, din cauza datoriilor istorice ale Colterm. Adevărul este că gaura neagră Colterm a fost lăsată să crească de mult prea mult timp. Această situație nu mai poate continua. Am început discuții, care se află într-un stadiu avansat, cu Banca Mondială, cu furnizorii și creditorii COLTERM, cu ANAF și cu mai mulți specialiști financiari pentru redresarea companiei, atât pe termen scurt cât și pe termen lung”, a adăugat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)