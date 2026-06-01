Drona de la Galați. România a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate ONU

Drona de la Galați. România a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate ONU

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   11:27
România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în urma incidentului cu dronă de la Galați. Anunțul a fost făcut de reprezentantul României la ONU. Ședința va avea loc luni.

România a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate ONU, a anunțat diplomatul Cornel Feruță.

„Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați”, a transmis diplomatul român.

Potrivit acestuia „intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional.”

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Țoiu.

(sursa: Mediafax)

