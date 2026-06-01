Sorana Cîrstea renaște la Paris. După 17 ani, din nou în sferturile de finală de la Roland Garros

Românca s-a calificat în sferturile de finală ale turneului parizian pentru prima dată după 17 ani, performanță care părea aproape imposibilă în urmă cu doar câteva luni. În 2009, o Sorana aflată la început de drum surprindea lumea tenisului prin parcursul bun de la Paris. Astăzi, aceeași Sorana reușește o performanță poate și mai impresionantă, într-un moment în care mulți o vedeau deja aproape de retragere.

Victorie mai grea în optimi

În optimi, adversara sa a fost chinezoaica Wang Xiyu, jucătoare aflată dincolo de locul 150, dar care a demonstrat că la Roland Garros diferențele de clasament nu contează.

După demonstrațiile de forță din primele tururi, inclusiv acel spectaculos 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, mulți se așteptau la un meci mai liniștit pentru româncă. Realitatea din teren a fost însă diferită. Wang a obligat-o pe Sorana să muncească serios pentru fiecare game, iar calificarea a venit după un 6-3, 7-6 mult mai complicat decât anticipa, chiar dacă a servit de două ori pentru meci, la 5-2 și 5-4.

Ultimul an, cel mai bun al carierei

Există și o doză de ironie frumoasă în tot ceea ce se întâmplă acum. După ce a anunțat că acesta va fi ultimul sezon al carierei, Sorana pare să joace cu o libertate pe care rar a avut-o în trecut. Fără presiunea clasamentului, fără obsesia punctelor și fără teama că un rezultat slab îi poate schimba radical viitorul. A învins-o pe Sabalenka la Roma, nr. 1 WTA, iar la Paris a avut o serie de 23 de game-uri câștigate consecutiv, a câștigat trei seturi la 0 și nu a pierdut niciun set pe zgura pariziană.

Sorana își va păstra poziția de număr 18 mondial, cel mai bun din carieră, și confirmă că traversează una dintre cele mai solide perioade ale carierei sale.

În sferturi dă peste Mirra Andreeva

În următorul meci o va întâlni, cel mai probabil, pe Mirra Andreeva (meciul rusoaicei cu Jill Teichmann s-a jucat aseară după închiderea ediției), poate cel mai fascinant nume al noii generații. Rusoaica este considerată deja una dintre marile favorite la Paris. La doar 19 ani, Andreeva joacă deja tenis de Top 10 și mulți specialiști o văd drept o viitoare lideră a circuitului feminin. Pentru Sorana va fi, probabil, cel mai dificil test de până acum la actuala ediție a Roland Garrosului. Dar va fi și genul de meci în care experiența poate compensa diferența de vârstă și prospețime fizică.

Tabloul s-a deschis după un alt șoc al turneului

Partea de tablou în care se află Sorana s-a schimbat radical după eliminarea surprinzătoare a polonezei Iga Świątek. Favorită a competiției, a părăsit turneul mai devreme decât se aștepta aproape toată lumea, iar acest rezultat a aruncat complet în aer calculele de la Paris care vedeau o finală de turneu Świątek-Sabalenka.

Meciul Soranei din sferturi este programat mâine seară pe Court Suzanne-Lenglen, terenul central de la Roland Garros.

