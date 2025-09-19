Incident periculos la Aeroportul Otopeni. Dronă civilă la 3,5 km

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   19:36
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă București, la aproximativ 3,5 kilometri de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare a unei aeronave.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente.

În urma notificării primite, a fost declanșată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Națională Aeroporturi București și ROMATSA. Investigațiile desfășurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate și a locației de unde a fost operată.

Operarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală.

(sursa: Mediafax)

 

