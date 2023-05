"Ora de educaţie rutieră la liceu", lansată de Poliţia Română pentru 3.000 de elevi

"28% dintre accidentele grave din 2022 au fost cauzate de şoferi cu mai puţin de un an de experienţă. 3.000 de elevi, din 15 licee din Bucureşti şi din ţară, vor fi pregătiţi prin cursuri interactive cu privire la siguranţa rutieră, prin programul Ora de educaţie rutieră la liceu, powered by MOL", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR



Primele sesiuni vor avea loc în zece licee din Bucureşti până la începutul sezonului estival, atunci când oamenii călătoresc mai mult pentru a ajunge la destinaţia lor de vacanţă.



"Anul trecut, în timpul sezonului estival, tinerii au produs 206 accidente rutiere grave, în urma cărora 62 de persoane au decedat şi 186 au fost rănite grav, conform datelor existente la Poliţia Română", arată sursa citată.



Conform datelor Poliţiei Române, persoanele cu vârsta de sub 12 ani au fost implicate în 425 de accidente rutiere grave produse, la nivel naţional, în anul 2022.



Iniţiativele fac parte din platforma dedicată siguranţei rutiere a MOL România, o direcţie de responsabilitate socială, prin care compania derulează activităţi de educare şi prevenţie împreună cu autorităţi, parteneri, ONG-uri şi angajaţi, menite să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea gradului de conştientizare a importanţei siguranţei în trafic, în România.



Programul "Ora de educaţie Rutieră la liceu", susţinut de MOL România şi realizat cu sprijinul Poliţiei Române, face parte din programul naţional "România în siguranţă" dezvoltat de Asociaţia EDIT Pentru a-i ajuta pe liceeni să înţeleagă mai bine pericolele la care se expun în trafic, dar şi ce trebuie să facă pentru a fi în siguranţă şi cum trebuie să acţioneze în cazul unei situaţii de urgenţă, elevii vor participa la workshop-uri, unde vor dobândi cunoştinţe despre siguranţa rutieră, acordarea primului ajutor şi conducerea defensivă.