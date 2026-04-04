De ce au fost trimise elicopterele Apache americane în România și ce misiuni au

Elicopterele Apache americane, în alertă la Kogălniceanu: semnal strategic major al SUA pe flancul estic NATO

Elicopterele de atac AH-64E Apache ale armatei SUA au fost surprinse în pregătiri de misiune la baza Mihail Kogălniceanu, într-o mișcare care întărește poziția NATO în regiunea Mării Negre și transmite un mesaj clar de descurajare.

Elicopterele Apache ale armatei SUA, pregătite de misiune în România

Elicoptere de atac AH-64E Apache ale armatei SUA s-au pregătit pentru misiuni în perioada 18-19 martie 2026 la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, potrivit imaginilor publicate pe 1 aprilie de Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale al Apărării SUA (DVIDS). Aceste aeronave consolidează prezența NATO în regiunea Mării Negre.

Brigada 3 Aviație de Luptă sprijină Corpul V prin exerciții bilaterale și multinaționale menite să întărească parteneriatele, securitatea colectivă și nivelul de pregătire. Deși natura exactă a misiunilor nu a fost făcută publică, prezența acestor elicoptere la una dintre cele mai expuse baze strategice ale NATO subliniază rolul lor crucial pe flancul sud-estic al Alianței, potrivit publicaţiei online Army Recognition.

Baza Mihail Kogălniceanu, nod strategic pentru NATO

Mihail Kogălniceanu nu mai este de mult o simplă bază rotațională. În ultimii ani, aceasta s-a transformat într-un punct-cheie pentru operațiunile SUA și NATO în regiunea Mării Negre, funcționând ca o platformă avansată pentru mobilizarea trupelor, misiuni aeriene și coordonare multinațională.

Prezența elicopterelor Apache în acest context transmite un semnal clar: Statele Unite poziționează capabilități de luptă acolo unde este nevoie de descurajare și reacție rapidă.

Ce pot face elicopterele Apache pe frontul modern

AH-64E este un elicopter capabil să detecteze, să urmărească și să angajeze o gamă largă de ținte, operând aproape de forțele terestre aliate. În România, poate întări posturile defensive, proteja rutele de deplasare, sprijini exercițiile multinaționale și furniza un strat mobil de foc și recunoaștere într-un teatru cu timpi de reacție reduși.

Rol esențial în fața noilor amenințări

Army Recognition notează că Apache-urile au demonstrat recent în Germania, în cadrul Operațiunii Skyfall la Grafenwoehr, capacități de combatere a dronelor, ceea ce evidențiază relevanța lor în protejarea împotriva amenințărilor aeriene de joasă altitudine și a dronelor, nu doar în misiuni anti-blindate.

Elicopterele Apache nu desfășoară misiuni clasice de poliție aeriană, care rămân în responsabilitatea avioanelor de vânătoare. Ele completează însă rețeaua defensivă, abordând amenințări mai joase, mai lente sau mai apropiate de terenul de luptă.

Astfel, prezența lor poate fi văzută ca parte a unei arhitecturi moderne de apărare stratificată, protejând baze, trupe și infrastructură critică.

Mesajul strategic al SUA pentru flancul estic

Prezența AH-64E în România transmite un semnal concret despre angajamentul SUA față de flancul sud-estic al NATO. Ea arată că Washingtonul nu se limitează la desfășurări simbolice, ci plasează capabilități reale de luptă în zonele în care pot avea impact operațional imediat.

România beneficiază direct de această desfășurare, prin consolidarea descurajării și întărirea cooperării cu forțele americane, în timp ce NATO câștigă un strat suplimentar de apărare credibil în regiunea Mării Negre.