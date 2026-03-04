Fabrică ilegală de țigări, descoperită în funcțiune la periferia Timișoarei. Tone de tutun

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   14:45
Sursa foto: Poliția română/Fabrică ilegală de țigarete descoperită de polițiști

O fabrică ilegală de țigări a fost descoperită la periferia Timișoarei. Au fost ridicate sute de baxuri de țigarete și tone de tutun.

Miercuri, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin au pus în aplicare trei mandate de percheziție în județul Timiș. Într-o locație de la periferia Timișoarei a fost descoperită o fabrică ilegală de țigarete, în plină funcțiune. Au fost ridicate sute de baxuri de țigarete și o cantitate de tutun de ordinul tonelor.

Gruparea s-a constituit în ianuarie 2026 și era structurată pe trei paliere. La vârf, un lider care coordona întreaga activitate. Al doilea nivel asigura producția efectivă — fabricarea, manipularea utilajelor și ambalarea. Al treilea nivel se ocupa de logistică: aprovizionare cu materii prime, depozitare și distribuție.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete. Sunt cercetate și infracțiuni de contrafacere a mărcilor și punerea în circulație a produselor cu mărci false.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: fabrica ilegală țigări timisoara
