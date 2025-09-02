Fabrică nouă de pulberi în România: Din această producție vom face aici armament

„Rheinmetall o să facă o fabrică de pulberi. Asta a semnat Radu (N.R. Ministrul Economiei, Radu Miruță), este un proiect, o discuție începută acum un an și ceva”, a spus Moșteanu la Antena 3 CNN.

Acesta a mai explicat: „E foarte important să avem aceste pulberi în România, în Europa și în România, pentru că în momentul ăsta Europa e dependentă de pulberi venite din Serbia, din Turcia, din China. Sunt lanțuri lungi de aprovizionare și e bine să avem această producție aici. Din această producție vom face aici armament”.

Despre înzestrarea Armatei Române, Moșteanu a declarat: „Nu o să se întâmple peste noapte, dar toate contractele pe care noi le închidem de acolo, contractele de înzestrare, o să aibă o componentă de localizare a producției aici, în țară. Și vorbim, de exemplu, de armamentul individual pentru armata română, contract care urmează să se deruleze și să se închidă la anul, vrem noi să-l închidem, să-l băgăm pe SAFE”.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că în orașul Victoria din județul Brașov va fi construită de la zero o fabrică performantă de pulberi pentru muniție. Contractul cadru a fost definitivat în Germania.

Valoarea investiției este de 535 de milioane de euro. Construcția fabricii va începe anul viitor, va dura 3 ani și va garanta 700 de locuri de muncă directe în zonă.

