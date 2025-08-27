Radu Miruță: Vom produce în România pulberea necesară industriei de apărare

„Împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, vom produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune. Ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, și a unor oficiali de rang înalt - secretarul general NATO , Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, președintele Bulgariei, Rumen Radem”, a transmis Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Ceremonia de miercuri vine după câteva săptămâni intense de discuții și negocieri.

„Când am preluat mandatul am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase pentru România. Azi am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a precizat Radu Miruță.

Față de forma contractuală pe care a preluat-o, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro, potrivit ministrului Economiei.

„Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administrației Prezidențiale și al Prim-Ministrului, dar și datorită unei echipe de profesioniști pregătiți, care și-a câștigat respectul partenerilor germani. Îi mulțumesc și consilierului meu, Remus Cotuț, pentru dedicarea de care a dat dovadǎ pe parcursul acestor săptămâni”, spune Radu Miruță.

Valoarea investiției este de 535 de milioane de euro. Construcția fabricii va începe anul viitor, va dura 3 ani și va garanta 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Prin această investiție România își asigură combustibilul necesar industriei de armament și un rol de jucător regional relevant în domeniu.

