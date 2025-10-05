Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași, spartă și redenumită „Chicken Game 2”

Pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Iași a fost compromisă duminică, 5 octombrie 2025, după ce persoane neautorizate au preluat controlul asupra acesteia, potrivit bzi.ro.

Atacatorii au redenumit contul în „Chicken Game 2” și au modificat poza de profil, inducând confuzie în rândul utilizatorilor.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții Consiliului Județean au confirmat incidentul și au informat publicul că atacul a fost realizat prin compromiterea unui cont cu drepturi de administrator. Aceștia colaborează cu echipele tehnice ale Meta pentru recuperarea paginii și au solicitat sprijinul autorităților specializate în domeniu. Până la restabilirea accesului, autoritățile recomandă cetățenilor să ignore orice postări noi apărute pe pagina respectivă și să utilizeze canalele oficiale de comunicare, precum pagina de Facebook „Vestea Iașului” și site-ul oficial www.icc.ro.



.

(sursa: Mediafax)