Probleme mari cu Facebook, Instagram și alte platforme. Nu se poate posta

Utilizatorii care au încercat să acceseze Facebook în jurul orei 19:00 (ora locală) au primit un mesaj care spune: "Ne pare rău, ceva nu a funcționat corect. Lucrăm pentru a rezolva problema cât mai curând posibil."/ “Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can.”

Conform site-ului DownDetector, rapoartele despre probleme de funcționare pe platformele Facebook, Instagram, Whatsapp, Facebook Messenger și Threads au crescut brusc în jurul orei 19:00.

Deocamdată, nu este clar ce a cauzat această defecțiune și nici cât timp vor fi indisponibile aceste platforme pentru utilizatori.