FACIAS sesizează Inspecția Judiciară în cazul adolescentului mort la Târgu-Jiu: „Ancheta nu mai poate întârzia”

FACIAS acuză posibile acte de neglijență și tergiversări care riscă să compromită aflarea adevărului și anunță sesizarea Inspecției Judiciare.

„Potrivit răspunsurilor primite de FACIAS de la autoritățile implicate în soluționarea cauzei, dosarul a fost transferat pentru continuarea cercetărilor la Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, o mutare care ridică noi semne de întrebare cu privire la ritmul real al anchetei. Și mai grav, una dintre probele esențiale pentru stabilirea adevărului - completarea expertizei medico-legale - a fost dispusă de procurori abia la 1 aprilie 2026, deși obiecțiunile privind raportul medico-legal existau de luni de zile. Însă nici acest demers nu a avansat. Motivul? Institutul de Medicină Legală Craiova nu a primit toate documentele necesare pentru finalizarea expertizei. Cu alte cuvinte, într-un dosar în care instanța a constatat deja că ancheta a durat excesiv de mult, autoritățile par să se împiedice încă de pași administrativi elementari.

Pentru toate acestea, FACIAS va sesiza Inspecția Judiciară pentru posibile acte de neglijență gravă, eventuale abuzuri și întârzieri nejustificate care riscă să compromită respectarea termenului stabilit de instanță. Miza nu este doar procedurală. În centrul acestui dosar se află moartea unui copil de 16 ani și dreptul familiei sale de a afla ce s-a întâmplat și cine răspunde.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei și va continua toate demersurile legale până când cei responsabili vor fi trași la răspundere”, transmite FACIAS.