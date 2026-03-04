FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   16:58
Sursa foto: Jurnalul/Recuperarea creanțelor acumulate de marii datornici ai statului ar putea reprezenta o soluție pentru reducerea deficitului bugetar, fără a transfera povara financiară asupra cetățenilor de bună-credință

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat o analiză care arată că, din totalul contribuabililor cu restanțe, peste 5.400 de firme au datorii mai mari de 1 milion de lei fiecare. Valoarea cumulată a acestor restanțe depășește 59 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 11,6 miliarde de euro.

FACIAS a cerut Ministerului Finanțelor clarificări referitoare la aceste creanțe și a informat, totodată, Prim-ministrul și Președintele României asupra sumelor pe care statul le are de recuperat.

La momentul învestirii, Guvernul și-a asumat creșterea veniturilor bugetare și consolidarea disciplinei fiscale ca obiective prioritare. Recuperarea creanțelor acumulate de marii datornici ai statului ar putea reprezenta o soluție pentru reducerea deficitului bugetar, fără a transfera povara financiară asupra cetățenilor de bună-credință.

FACIAS va reveni în spațiul public după primirea clarificărilor din partea autorităților, pentru a informa cetățenii cu privire la situația acestor creanțe și la măsurile avute în vedere pentru recuperarea lor.

×
Subiecte în articol: facias Ministerul Finanţelor
