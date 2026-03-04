Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale

FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale

Sursa foto: Jurnalul/Recuperarea creanțelor acumulate de marii datornici ai statului ar putea reprezenta o soluție pentru reducerea deficitului bugetar, fără a transfera povara financiară asupra cetățenilor de bună-credință

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat o analiză care arată că, din totalul contribuabililor cu restanțe, peste 5.400 de firme au datorii mai mari de 1 milion de lei fiecare. Valoarea cumulată a acestor restanțe depășește 59 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 11,6 miliarde de euro.