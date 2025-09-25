Fără bani de pensii și salarii la Ministerul Apărării. Investițiile, sacrificate pentru lefuri

Măsura vine pe fondul crizei bugetare, când autoritățile mută fonduri dintr-o parte în alta pentru a putea acoperi cheltuieli urgente, precum alocațiile și ajutoarele sociale, până la finalul anului. Doar opt instituții vor primi bani în plus la această rectificare bugetară, scrie Observatornews.ro.

Rectificare bugetară: doar o parte din solicitări, aprobate

În total, miniștrii au cerut suplimentări de aproape 80 de miliarde de lei, dar Guvernul a aprobat doar aproximativ 23 de miliarde, strict pentru plăți urgente.

„Trebuie să asigurăm plățile curente, să completăm sumele pentru asistență socială și în alte domenii, precum și o mică suplimentare pentru investiții”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Unde merg banii

Cea mai mare parte a fondurilor, 12 miliarde de lei, ajunge la Ministerul Finanțelor pentru plata dobânzilor la împrumuturile statului.

„Datoria publică a României a crescut peste nivelul prognozat, iar suma pentru plata dobânzilor se apropie de 60 de miliarde de lei, în creștere cu peste 55% față de anul trecut”, a declarat analistul economic Iancu Guda.

Ministerul Transporturilor primește peste 2 miliarde de lei pentru lucrările la Autostrada Moldovei și pentru completarea lotului lipsă de pe Lugoj–Deva. Fonduri suplimentare se alocă și pentru plata medicamentelor, concediilor medicale și pentru sprijinirea furnizorilor de energie.

Instituțiile care pierd bani

Nu toate instituțiile sunt pe plus: bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene scade cu aproape 4 miliarde de lei, iar finanțarea partidelor politice este redusă cu 10%.

Pentru Ministerul Apărării, aproape 2 miliarde de lei sunt transferați de la capitolul investiții către plata salariilor, pentru a evita blocajele din ultimele luni ale anului.

O nouă rectificare, posibilă în noiembrie

Specialiștii avertizează că România riscă să depășească ținta de deficit de 8,4% din PIB. „Cel mai probabil deficitul va trece de 9%. Măsurile de creștere a taxelor ar trebui să reducă deficitul, nu doar să acopere alte cheltuieli”, a subliniat expertul fiscal Gabriel Biriș.

Premierul a cerut miniștrilor să prezinte planurile de reorganizare și reducere a cheltuielilor până la finalul săptămânii.