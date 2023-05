Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › O fetiţă de nici 10 ani şi-a denunţat tatăl la Poliţie pentru viol O fetiţă de nici 10 ani şi-a denunţat tatăl la Poliţie pentru viol

Rele tratamente aplicate minorului, violența în familie şi viol, toate în formă continuată, sunt capetele de acuzare pentru care Florentin, un monstru în vârstă de 42 de ani, din Bucureşti, a fost condamnat, de magistraţi ai Judecătoriei Sectorului 1, la 10 ani de închisoare. În plus, după ce va executa pedeapsa, bărbatul nu are voie să fie tată vreme de cinci ani. În această perioadă nu are voie nici măcar să vorbească cu cea pe care a mutilat-o pe viaţă, cu propria sa fiică. Un copil de nici 10 ani pe care l-a maltratat în perioada 2020 - martie 2022, spun anchetatorii.