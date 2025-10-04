Mii de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.638 (număr în creştere cu 6,91% faţă de primele opt luni din 2024), capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 934 firme suspendate (plus 18,38%), Iaşi - 647 (plus 18,5%), Bihor - 572 (plus 5,15%), Braşov - 555 (plus 3,35%), Neamţ - 541 (plus 31,31%) şi Timiş - 502 (plus 2,45%).



La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Teleorman -74 (minus 22,92% faţă de perioada ianuarie-august 2024), Ialomiţa - 76 (plus 1,33%), Caraş-Severin - 83 (minus 25,89%), Covasna - 88 (plus 4,76%) şi Tulcea - 96 (minus 12,73%).



Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) şi Neamţ (plus 31,31%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dâmboviţa (minus 33,67%), Caraş-Severin (minus 25,89%) şi Teleorman (minus 22,92%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.934 (minus 33,17% comparativ cu ianuarie-august 2024), construcţii 787 (minus 29,54%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 753 (minus 34,41%) şi transport şi depozitare - 692 (minus 25,51%).



Pentru luna august au fost comunicate 1.480 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (172) şi în judeţele Cluj (83), Iaşi (83), Neamţ (72) şi Braşov (68). AGERPRES