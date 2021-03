Florin Cîțu, prima reacție după proteste: Sunt pregătit să ascult și opinia specialiștilor din PSD

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu spune că este pregătit să asculte și opinia specialiștilor din PSD în privința măsurilor pentru combaterea răspândirii Covid-19 și evită să reacționeze pe tema protestelor de duminică noaptea.

„Știm că există deja în societate o oboseală după un an în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut și este nevoie de încă un efort să trecem de această perioadă. Am luat aceste măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului și pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare”, spune premierul Florin Cîțu.

El afirmă că, față de planul inițial, se va putea vorbi de o vaccinare a 10 milioane de cetățeni în august, în loc de septembrie.

„Am văzut în spațiul public, în special la PSD, la opoziția politică, mesaje puțin confuze. Pe de o parte, acum câteva luni ne spuneau că suntem prea relaxați și că România este singura țară din Uniunea Europeană relaxată, iar acum vin și ne spun că impunem restricții. Eu sunt pregătit să ascult și opinia specialiștilor din PSD. Specialiștii nu au culoare politică. Decât să dăm mesaje confuze, e momentul să stăm cu toții la masă, specialiștii, să vedem care sunt cele mai bune măsuri pentru sănătatea românilor”, adaugă premierul.

Întrebat despre protestele de duminică noaptea, Cîțu a evitat un răspuns tranșant și spune doar că oamenii pot protesta atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare.

Sute de oameni au protestat, în noaptea de duminică spre luni, în marile orașe ale țării față de noile restricții impuse pentru limitarea pandemiei. În Capitală, protestul s-a terminat în jurul orei 4.00. S-a scandat „Jos masca”, Jos restricțiile”.