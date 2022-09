Alertă ANPC! Gândaci și mâncare expirată într-un bistro din sectorul 2 al Capitalei

„Pe data de 19 septembrie 2022, în urma unei sesizări primite de la consumatori, a avut loc o acțiune de verificare, la Bistro Garden, aparținând operatorului economic Plenitud Impex SRL, din sectorul 2 al Capitalei”, transmite ANPC.

Controlul a dus la descoperirea unor nereguli grave.

„Așa cum am anunțat, că voi declanșa o acțiune de monitorizare a comerțului de tip fast food, am și făcut. În urma unei sesizări, m-am aflat alături de colegii mei, comisarii, pe teren, pentru a vedea personal modul în care este respectată legea și, implicit, consumatorul. Din păcate tot în sectorul 2, cel care îmi este atât de drag, am descoperit o locație cu mari probleme, în serviciile căreia cetățenii ar trebui să aibă încredere. Suntem neobosiți și vom continua să facem curățenie. Vă rog să îmi semnalați în continuare locații de acest tip, ale căror servicii vă ridică suspiciuni. Vom fi imediat acolo, căci acesta este rolul nostru: să fim receptivi la sesizările dumneavoastră și să îndreptăm lucrurile, acolo unde este cazul”, spune Mihai Culeafă, vicepreședinte ANPC.

Gândaci și mâncare expirată într-un bistro din sectorul 2 al Capitalei pic.twitter.com/pe1K2e8S7X — Jurnalul (@JurnalulN) September 20, 2022

Echipa de comisari a aplicat, în urma verificărilor, amenzi de 25.000 lei, dispunând oprirea definitivă de la comercializare a peste 450 kg de produse alimentare neconforme și oprirea temporară a prestării de servicii până la remedierea deficiențelor.

Abaterile constatate au fost:

- folosirea unui bloc alimentar insalubru, cu insecte moarte și vii în spațiul de lucru

- utilizarea unui agregat frigorific deteriorat și neigienizat, cu chedere rupte, mucegai, grătare cu exfoliere de vopsea și prezență masivă de rugină

- folosirea unei camere de depozitare a materiilor prime congelate/refrigerate, cu rafturile si rastelurile neigienizate, cu rugină si vopsea exfoliată, cu sistemul de răcire neigienizat, cu praful în strat grosier, cu: faianță depreciată și neigienizată, cu tavan și paviment neigienizate

- lipsa graficului de schimb al uleiului la friteuze

- folosirea unor produse si proceduri nesigure: utilizarea unor preparate alimentare fără etichete din care să rezulte data producției

- decongelare fără eticheta cu data pentru a se putea stabili conformitatea produsului

- depozitarea produselor alimentare la temperatura mediului ambient, masa caldă fiind oprită

- utilizarea la gătit a unor produse pe bază de grăsimi vegetale.

(sursa: Mediafax)