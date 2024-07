IGPR luptă cu infractorii de pe granița româno-sârbă cu două laptopuri și cu două imprimante 3D

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a publicat, la data de 8 iulie 2024, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț potrivit căruia face cunoscut faptul că intenționează să achiziționeze echipamente de tip IT, constând în două laptopuri și în două imprimante 3D. Achiziția are loc în cadrul unui proiect denumit „Safer Climate Within Romanian - Serbian Border Area (Climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă)”.

În vederea acestei achiziții, autoritatea contractantă pune la bătaie un buget estimat la 81.500 de lei cu tot cu TVA, respectiv la 16.632,7 euro. Mai exact, pentru cele două laptopuri, bugetul alocat este de 18.067,22 de lei fără TVA, respectiv de 21.500 de lei cu TVA inclusă (4.387,8 euro), ceea ce înseamnă un preț estimat per bucată de 10.750 de lei (2.193,9 euro).

În ceea ce privește cele două imprimante 3D, bugetul alocat se ridică la 50.420,16 lei fără TVA, respectiv la 60.000 de lei cu TVA inclusă (12.244,9 euro), ceea ce înseamnă un preț estimat per bucată de 30.000 de lei (6.122,45 de euro).

Achiziția echipamentelor face obiectul unui singur lot, pentru atribuirea căruia Poliția Română organizează o procedură simplificată de selecție de oferte ce urmează să fie finalizată, conform anunțului de participare citat, în data de 29 iulie 2024.

Proiectul durează până în octombrie 2026

Proiectul „Safer Climate Within Romanian – Serbian Border Area”, în cadrul căruia are loc această cumpărătură, vizează protecția împotriva activităților teroriste, a contrabandei cu bunuri care pot amenința viața cetățenilor și a migrației ilegale. În cadrul proiectului se arată că, în următorii ani, cei aproape 550 de kilometri de graniță internațională care delimitează România de Serbia vor continua să fie o graniță națională a României și a spațiului UE.

Din octombrie 2023, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției Române și Jandarmeria Română derulează acest proiect, pentru „eficientizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor transfrontaliere în zona de frontieră România – Serbia.

Proiectul are o durată de trei ani, cuprinsă între 23 octombrie 2023 – 3 octombrie 2026, are un buget de 13.799.413,65 euro, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoare, respectiv cu 11.729.501,58 euro, iar beneficiarii trebuind să acopere restul de 2.069.912 euro.

Sculptură în lemn și jad

Afacerea IGPR a fost detaliată în cuprinsul a două caiete de sarcini separate. În primul caiet de sarcini, care vizează achiziția celor două imprimante 3D, se arată că „Poliția Română este instituția specializată a statului care exercită activități privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor și respectarea ordinii și liniștii publice”.

Conform acestui caiet de sarcini, scopul prezentei proceduri îl reprezintă achiziția a două imprimante 3D ce vor fi utilizate de personalul specializat al IGPR. Aceste imprimante urmează să fie livrate la sediul instituției, din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13 – 15 Sector 2, București.

În privința cerințelor tehnice, se precizează că imprimantele trebuie să fie dotate cu ecran tactil, cu conexiune Wi-Fi, cablu și unitate Flash USB și să lucreze cu sisteme de operare Windows, Mac și Linux. Trebuie să poată imprima minimum 7.600 de milimetri cubi (200 mm X 200 mm X 190 mm), cu o precizie dimensională de minimum 0,1 milimetri și cu o viteză de 60 de milimetri pe secundă. Imprimanta trebuie să accepte, ca materiale, PLA, ABS, PETG, TPU, PLA, Breakaway, PVA, HISP, nailon, nailon armat cu fibră de carbon și nailon armat cu fibră de sticlă.

De asemenea, imprimanta trebuie să aibă o funcție de sculptură în materiale precum lemn de esență tare, lemn de esență moale, HDF, MDF, placaj, jad, fibră de carbon, acrilic, placă epoxidică de scule sau PCB. Totodată, trebuie să aibă o funcție de gravură și de tăiere cu laser în tilo, paulownia, lemn de pin, fag, nuc, bambus, MDF, piele, țesătură, pânză, hârtie ondulată, carton, plastic și acrilic închis.

Nici laptopurile nu se lasă mai prejos

În ceea ce privește achiziția celor două laptopuri, în caietul de sarcini care face referire strict la aceste echipamente, se precizează că „polițiștii vor beneficia de o infrastructură modernă și portabilă, pentru a-și desfășura activitățile, dispozitivele permițând accesul la instrumente software specializate necesare pentru sarcinile specifice desfășurate. De asemenea, laptopurile facilitează colaborarea în timp real între unități, îmbunătățind comunicarea și coordonarea activităților”.

Fiecare dintre cele două laptopuri care fac obiectul acestui contract au display-ul cu diagonala de 16 inchi, o rezoluție de minimum 2560 X 1600, iluminare LED blacklight, tehnologia ecranului este IPS și luminozitatea de minimum 500 nt.

Mai departe, sunt prevăzute cu procesoare de ultimă generație, cu minimum patru nuclee, de minimum 32 de thread-uri, cu frecvență turbo max de minimum 5800 mHz și cu procesor grafic integrat,

Stocarea trebuie să fie de tip SSD, cu capacitatea minimă de 1.000 GB. Placa video este cu rezoluția minimă de 8192 MBm dedicată, de tip GDDR6, cu ultimul suport Direct-X. Sunetul este de tip HD audio, cu boxe pe două canale, cu microfon încorporat, sistem stereo. Trebuie să fie prevăzute cu parolă BIOS, parolă HDD și suport TPM. La capitolul multimedia, laptopurile trebuie să fie dotate cu cameră web, cu rezoluție de minimum 720p HD, cu tastatură iluminată și cu mouse wireless. Laptopurile trebuie să fie predate în rucsacuri compatibile.