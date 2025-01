George Simion: Vom continua protestele și presiunea internă și externă

„Nicio reacție până acum din partea Guvernului, nicio reacție din partea lui Klaus Iohannis. Asta înseamnă că vom continua presiunea internă și externă. Cerem sesiune parlamentară extraordinară, pentru că, în ianuarie, parlamentarii români sunt în vacanță. S-a discutat mai mult despre criza politică și lovitura de stat din România în Parlamentul European, o zi întreagă, decât în Parlamentul României. Vom continua protestele. Pe parcursul săptămânii vor fi proteste împotriva ordonanței trenuleț și pentru alegeri libere și pentru continuarea alegerilor, începând cu turul II, pentru respectarea democrației”, afirmă George Simion, președintele AUR.

El precizează că sâmbătă, la ora 14:00, în fiecare județ se va protesta în fața Prefecturii.

„Continuăm, inclusiv pe 24 ianuarie, atunci când este Ziua Unirii Principatelor, o să fim la Iași în prima parte a zilei, apoi la Focșani. Eu o să am o serie de deplasări externe în Bruxelles, Belgrad și Washington, după deplasările de la Roma și Varșovia. Mă voi întâlni cu președinți, premieri, lideri conservatori din Europa și din America, ca să ne fie alături. M-au întrebat polonezii cum văd ieșirea la liman, care e soluția. I-am întrebat cum ieși dintr-o dictatură, pentru că din 6 decembrie suntem într-o dictatură. Rog pe toată lumea să ne urmeze, să iasă în stradă. O să fie nevoie de mai multe ieșiri în stradă, pentru că nu există reacție. Ei încearcă prin televiziunile lor securiste să reducă importanța vocii noastre, vocea poporului român. Cer să ne urmați și să câștigăm această bătălie, care nu este pentru un lider sau pentru un alt lider, ci este pentru democrație, pentru un stat de drept, pentru libertate si pentru viitorul nostru ca țară. Nu am dubii că vom reuși, în ciuda faptului că am epuizat aproape toate căile juridice naționale și externe pe care le puteam accesa. Vom continua să fim pașnici și să facem toate demersurile necesare pentru ca România să fie în continuare o țară liberă, democrată, pentru ca alegerile să fie reluate începând cu turul II, iar copiii noștri să fie mândri când se uită la noi. Mulțumesc celor care au făcut eforturi imense să vină ieri în stradă, peste 100.000, si celor care ne-au sprijinit în Diaspora sau aici prin comentarii. Voi sunteți forța”, încheie Simion.

(sursa: Mediafax)