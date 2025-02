Calin Georgescu sfidează legea poporului român cu salutul "nazist" chiar în faţa Parchetului General

Călin Georgescu a fost pus, miercuri, sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost ridicat în trafic şi dus cu mandat la sediul Parchetului General. El are calitatea de inculpat într-un dosar care vizează, printre altele, instigarea la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, dar şi promovarea, în public, a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare sau rasiste.

În momentul în care a ieşit din clădirea Parchetului General, Călin Georgescu a salutat susţinătorii care se aflau în faţa sediului, iar pe internet circulă acuzaţii în legătură cu faptul că ar fi făcut, de fapt, salutul nazist.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunţat, miercuri, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Călin Georgescu, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii în formă continuată (privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţile de avere), iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe şi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

(sursa: Mediafax)