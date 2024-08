Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților: am primit un glonț în fereastră și multe amenințări, după dezvăluirile de la Spitalul Pantelimon

„A fost vorba despre o împușcătură cu un pistol neletal, dar cu bilă de rulment. A fost găsită și bila, mâine vine Poliția și mai face alte verificări, alte constatări. Mi-e greu să mă pronunț, am luat-o pur și simplu ca pe un avertisment să tac din gură, dar nu voi tăcea”, a explicat în direct la Antena 3 CNN Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților.

Acesta a spus că incidentul a avut loc la începutul lunii iunie, dar i-a fost frică să meargă la Poliție sau să vorbească public.

„Nu s-a întâmplat azi, s-a întâmplat pe 1-2 iunie. (...) Până acum mi-a fost frică, pentru că am copii și una dintre fiicele mele este plecată din țară. Până la urmă s-a aflat și ăsta a fost motivul pentru care m-am dus la Poliție”, a mai spus Vasile Barbu.

„Eu am încercat să le protejez (n.r. - pe fiicele sale) pe cât posibil, dar a venit cineva de la Poliție și a verificat situația acolo”, a mai precizat președintele Asociației pentru Protecția Pacienților.

„Eu am vrut să renunț, nu am vrut să mai fac vâlvă. Am primit din nou amenințări”, a mai spus Vasile Barbu în direct la Antena 3 CNN.

„Am scăpat! Foto de la fereastra dormitorului meu. O găurică mică și rotundă în geam și un zgomot înfundat. O fi având legătură cu acțiunile mele de la ATI Pantelimon și cu încurajarea acestora de către conducerea Spitalului Pantelimon, a Colegiul Medicilor București - Cătălina Poiana, Corpul de control de la MS, o părticică mică din SRATI?”, a scris duminică Vasile Barbu pe Facebook.

