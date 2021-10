Guvernul urmează să aprobe cuantumul minim al burselor pentru elevi

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri seara, printr-o hotărâre, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022.



"Deoarece bugetele locale se aprobă pe an calendaristic, iar bursele se acordă pe an şcolar (care cuprinde doi ani calendaristici), pentru a asigura continuitatea acestei măsuri de sprijin social, se propune ca în semestrul I al anului şcolar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, să se menţină la valoarea de 100 lei", se arată în nota de fundamentare a proiectului.



Totodată, prin proiectul de hotărâre se propune ca în semestrul al II-lea al actualului an şcolar, cuantumul minim să fie de 500 lei pentru bursa de performanţă; 200 lei pentru bursa de merit; 150 lei pentru bursa de studiu; 200 lei pentru bursa de ajutor social.