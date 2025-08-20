Ianis Hagi a devenit tătic pentru prima oară. Soția lui a născut un băiețel

Elena s-a internat încă de luni într-o clinică din București, iar apropiații familiei au declarat pentru aceeași sursă că nașterea era așteptată pentru data de 20 august. Este primul copil al cuplului și totodată primul nepot al legendarului Gică Hagi.

Informația despre sarcină a apărut prima dată în februarie 2025 și a fost confirmată oficial la acea vreme. Nora „Regelui” fotbalului românesc a anunțat vestea la aproximativ șapte luni după căsătorie

Pentru Gheorghe Hagi băieţelul născut miercuri este primul nepot. Fiica fostului fotbalist, Kira (29 de ani), s-a căsătorit la 29 iunie cu Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani.

Elena Tănase și Ianis Hagi s-au căsătorit religios pe 14 iulie 2024. La șapte luni după ce și-au unit destinele, Gică Hagi a confirmat că nora lui este însărcinată.

