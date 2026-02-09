ICCJ critică propunerile de reformă a justiției și infirmă acuzațiile din scandalul Recorder

Declarațiile au fost făcute într-o emisiune televizată de purtătorul de cuvânt al ICCJ, Victor Alistar, care a respins acuzațiile, de la care ar pleca așa-zisele reforme, ca fiind bazate pe dezinformare.

Alistar a legat tensiunile actuale de o scrisoare trimisă de premierul Ilie Bolojan către Curtea Constituțională, privind reforma pensiilor magistraților, pe care ICCJ o consideră o presiune neconstituțională. Alistar a replicat că justiția nu trebuie să ia în calcul efecte economice, ci doar constituționalitatea.

Referitor la scandalul Recorder, Alistar a citat raportul Inspecției Judiciare, care infirmă materialul prin omisiuni și interpretări eronate. El a exemplificat cu acuzații de schimbări de complete pentru influențarea soluțiilor, infirmate de verificări: din peste 2.000 de complete la Curtea de Apel în ultimii trei ani, doar patru au fost invocate, și nici acelea nu au susținut teza unui "caz sistemic". De asemenea, prescripțiile sunt atribuite deciziilor CCR din 2022, nu managementului judiciar.

Alistar a criticat propunerile de reformă discutate în comitetul guvernamental, excluzând ICCJ. Idei precum transmiterea online a tuturor ședințelor de judecată sunt impracticabile din cauza datelor personale și reglementărilor europene, iar concursurile grilă pentru promovarea la ICCJ ignoră experiența magistraților. "Interesul cetățeanului este o instanță independentă", a spus el, avertizând împotriva implicării procurorilor sau politicului în cariera judecătorilor.

Președinta Curții de Apel București, citată în emisiune, a vorbit direct de o încercare de preluare a controlului, iar Alistar a observat o "simetrie" între mesajele politice și campaniile de dezinformare. El a pledat pentru un dialog loial, bazat pe probleme reale precum durata proceselor și practica neunitară, și nu pe ingerințe externe în orice etapă a procedurii în cariera judecătorilor, prin anularea separării carierelor.