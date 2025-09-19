Bolojan, consultări privind plafonarea adaosului și promovarea produselor românești

Retailerii au subliniat că, în principiu, „nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare”, dar au precizat că, având în vedere situația actuală, „se vor conforma deciziei Guvernului”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

O altă temă discutată a vizat promovarea produselor românești, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe. Reprezentanții rețelelor comerciale și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor locali în condiții de competitivitate și au subliniat nevoia creșterii producției interne.

Premierul Bolojan a arătat că, în colaborare cu mediul de afaceri, vor fi dezvoltate politici publice de susținere a producătorilor români, mulțumind totodată retailerilor „pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei”.

La discuții au participat, alături de premier, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin, consilier de stat, și Ionuț Dumitru, consilier onorific al prim-ministrului.

(sursa: Mediafax)