Ilie Bolojan: Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

"Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat.

Am ținut legătura cu Bujduveanu, încât să ne organizăm pentru a prelua oamenii și a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă, scrie Antena3