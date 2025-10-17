x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ilie Bolojan: Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

Ilie Bolojan: Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   14:20
Ilie Bolojan: Blocul în care s-a produs explozia va fi demolat

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri, după ce o explozie distrus două etaje dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, că, "foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat".

"Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat.

Am ținut legătura cu Bujduveanu, încât să ne organizăm pentru a prelua oamenii și a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă, scrie Antena3

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ilie Bolojan bloc explozie demolat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri