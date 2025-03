Ilie Bolojan participă astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului European: Eu sper și mi-aș dori să avem un acord de pace

Ilie Bolojan va avea joi dimineață, de la ora 09.00, o întrevedere cu Președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, iar de la ora 11.00 va participa la Summitul Partidului Popular European

Șeful interimar al statului va participa, de la ora 13:00, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Ilie Bolojan a avut consultări, miercuri la Palatul Cotroceni, cu partidele şi grupurile parlamentare privind pregătirea poziţiei ţării noastre la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

„Nu s-a stabilit un mandat imperativ pentru că ar impune niște constrângeri și nu ți-ar permite să te adaptezi la discuțiile care au loc. Cred că România are deja un buget de apărare crescut. Cred că el ar putea crește etapizat, într-un an, doi, să ajungă la 3%, dacă nu se impun alte creșteri sub presiune. Un lucru important pentru a asigura această creștere este faptul că s-a găsit o formulă ca această suplimentare de cheltuieli pe apărare să fie scoasă din calculul deficitului, în așa fel încât să nu avem și această presiune. Dar, în termen real și pe fond, România având un deficit destul de mare, niciun guvern, cel actual și oricine va veni, nu va putea să nu ia în calcul o reducere a cheltuielilor bugetare, în general, o accesare a fondurilor europene pe care le avem la dispoziție și o creștere de venituri, în așa fel încât, nu doar din punct de vedere contabil, ci și din punct de vedere real, această creștere a bugetului pe apărare să fie, într-adevăr, suportabilă, sustenabilă, și, în condițiile în care o parte din aceste creșteri de bugete se reîntorc în economie sub forma unor infrastructuri conective sau portuare, de exemplu, care pot avea și valențe civile sau a dezvoltării industriei naționale de apărare, va fi un lucru bun”, a spus Bolojan după consultări.

Referitor la aspectul legat de trupe în Ucraina, el a apreciat că „discuția este prematură pentru că o astfel de discuție pe fond poate avea loc în momentul în care nu ai o încetare a focului, nu avem nici această situație, ci există un acord de pace, pentru că aceste trupe ar putea fi trupe de menținere a păcii, așa cum avem astăzi, nu știu, în Bosnia, în Kosovo și în alte părți ale lumii, și care funcționează sub mandat ONU, de exemplu, sau sub alte mandate internaționale”.

„Și pentru această discuție nu a existat nici o discuție pe fond, dar și din poziționarea partidelor a rezultat că această chestiune nu are în momentul de față o susținere parlamentară, dar nu s-a pus această problemă. În termeni reali, și pentru că eu consider că este corect pentru cetățenii României să nu îi tratăm ca pe niște copii și să le ascundem niște adevăruri, eu sper și mi-aș dori să avem un acord de pace. Cred că asta e o chestiune pe care și o dorim cu toți. Dar acest acord de pace, inevitabil, va avea nevoie de niște garanții, pentru că altfel nu va fi funcțional. Aceste garanții, foarte probabil, vor însemna o concentrare de trupe în această parte, sau în țările din Estul Europei, sau poate inclusiv pe teritoriul Ucrainei. Noi am putea să fim un hub, așa cum am fost și acum, pentru tranzitarea acestor trupe. Am putea să asigurăm prin porturile noastre, prin infrastructura noastră defluirea lor, mobilizarea lor și așa mai departe. Și sigur, sunt analize care se pot face. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să încercăm să analizăm lucrurile la rece și să vedem cum vor evolua aceste chestiuni, dar să nu creăm îngrijorări inutile și speculații, pentru că într-o perioadă de tip pre-electoral, așa cum știți, toate lucrurile sunt exacerbate și duse în niște direcții care nu mai înseamnă un dialog rațional”, a încheiat președintele interimar al României.

(sursa: Mediafax)