Ilie Bolojan: Creștem impozitele pe proprietate la persoanele fizice

Asta înseamnă că va scădea presiunea, nu va mai fi atât de mare presiunea legată de creșterea datoriei externe. Pentru că asta este o presiune foarte mare în fiecare an, dobânzile și cheltuiele financiare legate de contractarea de credite a crescut, ceea ce pune o presiune suplimentară, spune prim-ministrul.

Este nevoie de mai mulți oameni în economia reală, de încurajarea muncii, susține premierul: „Dar în afară de aceste măsuri, trebuie să susținem și alte măsuri, care să însemne mai mulți oameni în economia reală. Înseamnă încurajarea muncii, înseamnă premierea performanței, înseamnă reducerea cheltelor inutile din administrație și acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta, pentru că nu este atât de simplu.Avem începute foarte multe șantiere în România. În fiecare localitate din România, în fiecare oraș sau comună sau în reședințele de județ zeci de șantire, dar în fiecare comună din România este cel puțin un șantier la care se lucrează”.

Toate aceste șantiere trebuiau să fie finanțate din bani naționali sau banii europeni. Ilie Bolojan spune că în urbanul mare, unde resursele primărilor sunt mai mari, o parte din șantiere sunt finanțate din banii primărilor de mari orașe. Dar în comune, 99% din finanțările sunt asigurate de bugetul de stat.

„Asta a fost perioada în care am contractat lucrări pe Anghel Saligni de 55 de miliarde de lei, am contractat lucrări pe fonduri europene, am supracontractat lucrări pe fonduri europene, am început peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții, prin Administrația Fondului pentru Mediu și așa mai departe. Și am constatat că nu mai avem finanțări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu mai le putem duce în această formulă”.

Astfel s-a decis, explică premierul, creșterea impozitelor.

„Având în vedere angajamentele României și analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice care se plătesc în România, am luat decizia să creștem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice. Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali, e oricum o creștere, nu mai plătești, să spunem, 100 de lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei, va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”.

Aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuieile de personal spune Ilie Bolojan.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală acolo unde s-a angajat prea mult. Și banii încasati suplimentar din impozitele pe proprietăți la persoanele fizice plus economiile la salarii care se vor face, trebuie să se ducă în continuare la aceste investiții”.

