x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bolojan promite protecție sporită după incidentul de la Galați: Vom folosi toate instrumentele pentru a întări apărarea

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   13:28
Sursa foto: gov.ro/Bolojan cere Rusiei să oprească atacurile la graniță

Premierul Ilie Bolojan condamnă încălcarea spațiului aerian de către Rusia și cere Moscovei să înceteze imediat astfel de acțiuni, după incidentul de la Galați.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că au fost luate și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și aliaților României.

Șeful Executivului a calificat incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că astfel de incidente sunt consecințe ale războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, adăugat Bolojan.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ilie Bolojan drona gospodarie Galaţi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri