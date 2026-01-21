Ilie Bolojan: Lucrăm la construcția bugetului. Inflația va scădea spre 4%

"Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ţinta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele şi am recâştigat credibilitatea în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investiţiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menţinut disciplina financiară şi am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracţie economică şi au însemnat dificultăţi suplimentare pentru mulţi români", a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.





Potrivit şefului Executivului, "fără a mai creşte taxele", există "o bază solidă pentru relansare în acest an".



"Lucrăm la construcţia bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ţinta de deficit este de puţin peste 6% şi va fi definitivată în perioada următoare. Inflaţia va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării şi al investiţiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR şi politica de coeziune. Aceşti bani se vor regăsi în infrastructură, economie şi servicii publice mai bune", a declarat Bolojan.



Totodată, el a anunţat că la începutul lunii februarie Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe legislaţia care va restrânge cheltuielile statului în administraţie şi va susţine relansarea economică, urmând ca, ulterior, să fie adoptat bugetul de stat.



"Ştiu că, deocamdată, în viaţa de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoşire adoptate şi pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare", a punctat Ilie Bolojan.

