Ilie Bolojan condamnă Rusia: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”

Prim-Ministrul Ilie Bolojan a condamnat Rusia, calificând conflictul drept „brutal și neprovocat”.

Șeful Guvernului a mai reafirmat sprijinul României față de Ucraina. „Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace”, se arată în mesajul publicat de Ilie Bolojan pe rețele de socializare.

În încheiere, liderul Executivului a subliniat importanța Ucrainei pentru securitatea europeană. „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, transmite Bolojan.

Totodată, Guvernul a anunțat că Palatul Victoria va fi iluminat în cursul serii în culorile steagului ucrainean, un gest simbolic de susținere a cetățenilor ucraineni și de comemorare a patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei.

