Jurnalul.ro Ştiri Observator Producția de energie la Rovinari, blocată complet în dimineața de Paște

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   11:40
Sursa foto: facebook/ Nor dens de fum și producție zero la Rovinari în zi de sărbătoare

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, chiar în ziua de Paște, la Termocentrala Rovinari, unul dintre obiectivele strategice ale sistemului energetic național. Conflagrația a afectat singurul grup energetic aflat în funcțiune la momentul incidentului.

Focul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, a anunțat Gândul. Potrivit primelor informații, Grupul energetic 5 – singurul aflat în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului -a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță. În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică, scrie Gazeta de Sud.

Cauza incendiului – un scurtcircuit

CE Oltenia nu a emis încă un punct de vedere oficial. Totuși, a precizat că este vorba de un scurtcircuit care a compromis cablurile de alimentare.

„În urma unui scurtcircuit au luat foc cablurile de alimentare cu tensiune electrică, de comandă, permisii și protecție la instalația de Slam dens a grupului energetic Nr 5. Termocentrala Rovinari. Grupul a fost oprit în siguranță până la remedierea acestor probleme. Mâine se va porni grupul Nr. 4 la Termocentrală Rovinari”, se arată pe pagina de socializare Salariații Complexului Energetic Oltenia.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: incendiu rovinari termocentrala
