Incendiu violent la un depozit mare din Chiajna

Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului. Pentru intervenție au fost mobilizate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială pentru transportul roboților de intervenție, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Pompierii au reușit ulterior să pătrundă în interiorul depozitului, unde incendiul se manifesta atât la interior, cât și la nivelul acoperișului. Dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii, în paralel cu refularea apei de la înălțime prin intermediul autoscărilor.

Potrivit ultimelor informații transmise de autorități, incendiul din interior a fost lichidat, iar flăcările au mai rămas active doar la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați. ISU a precizat că nu există pericol de propagare către depozitele învecinate. Ulterior, pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și că nu au fost identificate victime. Echipajele de intervenție continuă operațiunile de decopertare a elementelor de acoperiș și de lichidare completă a incendiului.

(sursa: Mediafax)