Noul "Bivolaru", intrat în vizorul DIICOT. Instructorul de yoga Eugen Mirtz, ridicat de mascaţi pentru că ar fi abuzat sexual opt persoane

Eugen Mirtz este acuzat că ar fi exploatat sexual opt persoane, profitând de calitatea sa de instructor de yoga.

Membrii unei secte conduse de unul dintre elevii lui Gregorian Bivolaru au fost reţinuţi în această dimineaţă.

Au fost percheziţii în 13 locaţii din Capitală, aceştia au fost luaţi de mascaţi şi urmează să ajungă la DIICOT.

Este vorba de un grup infracțional organizat de trafic de persoane și viol.

Din cercetările efectuate a rezultat că, începând cu anul 2012 și până în luna aprilie 2024, în București s-a constituit și a acționat un grup infracţional organizat, format din cinci suspecți, în scopul comiterii infracţiunii de trafic de persoane.

"Astfel, unul dintre aceștia, lider al grupului infracțional, exercitându-și autoritatea în calitate de maestru spiritual și instructor de yoga, a recrutat opt victime, profitând de starea acestora de vădită vulnerabilitate (lipsite de sprijinul familial, cu o experiență redusă de viață, fără mijloace materiale de subzistență) și sub pretextul unei evoluții spirituale, cu sprijinul celorlalți suspecți, le-a exploatat sexual, prin obligarea la producerea și difuzarea de materiale pornografice, pe diferite platforme de specialitate, în folosul material al grupului infracțional", transmite Poliția Capitalei.

Victimele ar fi fost adăpostite de suspecți în apartamentele pe care le dețin, în București, fiindu-le asigurată și logistica necesară realizării activității de videochat.

De asemenea, membrii grupului infracțional au deschis conturi bancare, în numele unor firme sau persoane fizice autorizate, pentru colectarea sumelor de bani obținute de persoanele vătămate exercitând, totodată, un control strict al prestațiilor acestora de tip videochat, prin crearea unui "grup de lucru", unde acestea erau obligate să anunțe momentul începerii/încheierii activității.

Din investigațiile efectuate a mai rezultat că, în vara anului 2019, liderul grupării de criminalitate organizată, profitând de imposibilitatea uneia dintre victime de a-și exprima voința, a întreținut cu aceasta un raport sexual, determinând-o ulterior să nu sesizeze organele judiciare.

Suspecții ar fi obținut din activitățile infracționale aproximativ 1,4 milioane de euro.

Cine este Eugen Mirtz, elevul lui Gregorian Bivolaru, ridicat de mascaţi

Absolvent al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii precum şi al Facultatii de Psihologie, profesor de Yoga si membru al Federatiei Europene de Yoga, astrolog, parapsiholog, Preşedinte al Societatii de Yoga si Parapsihologie din Romania, Fondator Alchimia Vietii.

A inceput studiul si practica Yoga in 1977 sub indrumarea lui Vergiliu Neculau (profesor, autodidact, cunoscator al limbrii sanscrite si a mai multor forme de Yoga, prieten cu Mircea Eliade).

In Romania, timp de sapte ani, incepand cu luna mai 1982 si pana in decembrie 1989, Yoga a fost interzisa in Romania.

Eugen Mirtz a fost singurul care a indraznit sa organizeze in aceasta perioada un curs de yoga oficial in Bacau.

A urmat cursurile Facultatii de Electronica si Telecomunicatii la Institutul Politehnic Bucuresti intre 1981 si 1986 unde a facut studii si cercetari in domeniul biocampului energetic uman (aura bioenergetica) cu aparatura de constructie proprie, realizand lucrarea de diploma in acelasi domeniu (cu studiu privind efectele tehnicilor Yoga asupra aurei).

A sustinut cursuri de yoga atat in tara, cat si in strainatate (Danemarca si Austria) pentru grupuri de pana la 300 de persoane simultan.

Datorita faptului ca cei pasionati au simtit nevoia sa-si extinda orizontul spiritual prin informatii suplimentare si raspunsuri la intrebarile existentiale, au luat nastere conferintele de Yoga.

A tinut astfel de conferinte intre anii 1990 si 1997, mai intai in Bacau, apoi in diferite alte orase din tara si majoritatea in Bucuresti, la casa de Cultura a Studentilor, la Clubul Faur si la Sediul PLD, la aceste conferinte participand uneori chiar si 1 000 de persoane.

A participat la numeroase conferinte, sesiuni de comunicare, simpozioane, emisiuni radio si TV.

A absolvit facultatea de Psihologie din cadrul Universitatii Bucuresti si aici a demarat un proiect unic legat de intrepatrunderea benefica si armonioasa dintre yoga straveche si psihologia moderna, potrivit alchimia-vietii.ro.

Sursa: Antena3/CNN