Ce interdicții are Călin Georgescu: Măsurile sunt necesare

Procurorii au dispus miercuri seara plasarea lui Călin Georgescu sub controlul judiciar, pe o duratã de 60 zile, în perioada 26 februarie 2025 - 26 aprilie 2025.

„Măsura preventivă restrictivă de drepturi a controlului judiciar este necesară și proporțională cu scopul urmărit prin luarea acesteia: asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, impiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală și prevenirea comiterii altor fapte de natură penală”, se arată în ordonanța prin care procurorii au dispus controlul judiciar.

Conform sursei citate, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară ori la instanța de judecată ori de câte ori este chemat.

De asemenea, el trebuie să informeze cu privire la schimbarea locuinței, să se prezinte la organul de poliție desemnat de IPJ Ilfov cu supravegherea sa conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat și să nu părăsească teritoriul României.

„Să nu creeze/utilizeze conturi pe platforme sociale on-line pe care să posteze continut (imagini, înregistrări audio-video, mesaje, etc) cu caracter antisemit, legionar, fascist, rasist ori xenofob, sau care promovează, în public cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, să nu posteze/promoveze niciun astfel de continuț pe astfel de platforme”, se mai arată în documentul citat.

Totodată, el trebuie să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atenția că în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar se poate inlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunţat, miercuri, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Călin Georgescu, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată, comunicarea de informaţii false, fals în declaraţii în formă continuată (privind sursele de finanţare a campaniei electorale şi declaraţile de avere), iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe şi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

(sursa: Mediafax)