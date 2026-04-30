Interdicții pentru vehiculele de marfă cu masa mai mare de 7,5 tone în Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de călătorie, ce vizează cetățenii români care desfășoară activități de transport de marfă, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria.

Potrivit MAE, circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă la data de 1 mai 2026, de la ora 6:00 până la ora 22:00, ora locală.

Interdicția se prelungește și în următoarele zile, din data de 2 mai 2026, ora 22:00 și până la data de 3 mai 2026, ora 22:00.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, al Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 și ale Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de urgență ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 și Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă și consultarea paginilor web:

https://budapesta.mae.ro/

https://szeged.mae.ro/

https://gyula.mae.ro/

https://www.mae.ro/

De asemenea, MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, disponibilă pentru iOS și Android, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

(sursa: Mediafax)