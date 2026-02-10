Intervenţii de urgenţă pentru salvarea a zeci de persoane blocate pe munte

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.



În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 43 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

* câte șase apeluri pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Sinaia,

* cinci apeluri pentru Salvamont Alba,

* câte patru apeluri pentru Salvamont Suceava și Salvamont Voineasa,

* câte trei apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Harghita și Salvamont Hunedoara,

* câte două apeluri pentru Salvamont Cluj și Salvamont Maramureș,

* câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Caraș Severin - Muntele Mic, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu și Salvamont Vatra Dornei.



De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au primit și 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.