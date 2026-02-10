x close
Intervenţii de urgenţă pentru salvarea a zeci de persoane blocate pe munte

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   16:45
Sursa foto: facebook/ 53 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

Un număr de 53 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore.

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 43 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:
* câte șase apeluri pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Sinaia,
* cinci apeluri pentru Salvamont Alba,
* câte patru apeluri pentru Salvamont Suceava și Salvamont Voineasa,
* câte trei apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Harghita și Salvamont Hunedoara,
* câte două apeluri pentru Salvamont Cluj și Salvamont Maramureș,
* câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Caraș Severin - Muntele Mic, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu și Salvamont Vatra Dornei.

De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au primit și 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. 

Subiecte în articol: interventii persoane munte
