Intervenţii de urgenţă pentru salvarea a zeci de persoane blocate pe munte

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 43 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:
* câte șase apeluri pentru Salvamont Lupeni și Salvamont Sinaia,
* cinci apeluri pentru Salvamont Alba,
* câte patru apeluri pentru Salvamont Suceava și Salvamont Voineasa,
* câte trei apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, Salvamont Harghita și Salvamont Hunedoara,
* câte două apeluri pentru Salvamont Cluj și Salvamont Maramureș,
* câte un apel pentru Salvamont Bacău, Salvamont Caraș Severin - Muntele Mic, Salvamont Prahova, Salvamont Sibiu și Salvamont Vatra Dornei.
De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au primit și 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.